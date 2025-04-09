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Dünya

Macron'dan Filistin açıklaması: Tanımaya doğru ilerliyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önümüzdeki aylarda Filistin'i tanıyabileceklerini açıkladı. Haziran ayında Suudi Arabistan'la düzenlenecek uluslararası konferansın, bu sürecin dönüm noktası olabileceği vurgulandı.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 22:36 - Güncelleme:
Macron'dan Filistin açıklaması: Tanımaya doğru ilerliyoruz
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Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda Filistin devletini tanıma konusuna değindi.

"(Filistin'i) tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz." ifadelerini kullanan Macron, tarih olarak haziranda Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansı işaret etti.

Macron, Filistin'i tanıma meselesini konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, 6-7 Nisan'da Mısır'a yaptığı resmi ziyarette iki devletli çözüme ilişkin Suudi Arabistan ile eş başkanlık edecekleri bir uluslararası konferans düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Macron, 2024'te yaptığı açıklamada Filistin devletini tanımanın Fransa için bir "tabu" olmadığını belirtmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Fransa'da muhalefet, Filistin devletinin derhal tanınması çağrılarını artırmıştı.

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