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Dünya

Macron'dan ''Filistin Devleti'' çağrısı: Seslerimizi birleştirelim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında 'Filistin Devleti' vurgusu yaptı. Macron, 'Filistin devletini tanımak için seslerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum' dedi.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 20:03 - Güncelleme:
Macron'dan ''Filistin Devleti'' çağrısı: Seslerimizi birleştirelim
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Resmi ziyaret için gittiği İngiltere'de Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Macron, Starmer'le Ukrayna konusunun yanı sıra Orta Doğu hakkındaki yaklaşımlarının da benzer olduğunu dile getirdi.

Bölgede ateşkesin sağlanması, barış yolunun bulunması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması çağrısında bulunduklarını ifade eden Macron, şöyle devam etti:

"Birlikte Gazze'de ateşkesin sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunduk. Bu esirlerin ve Gazzelilerin ızdırabının sona ermesi için acilen bu gerekiyor. Sonu ve stratejisi olmayan bir savaşın devam etmesi, bölge ve ortak güvenliğimiz için ciddi bir risk teşkil ediyor."

"FİLİSTİN DEVLETİ İÇİN SESLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM"

Macron, "Filistin devletini tanımak ve barış perspektifiyle uyumlu tek yol olan bu siyasi dinamiği başlatmak için Paris'te, Londra'da ve diğer her yerde seslerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum." diyerek, iki devletli siyasi çözüme inandığını vurguladı.

Bu çözümün bölgedeki güvenliğin temelini oluşturacağını savunan Macron, iki devletli çözümün ayrıca İsrail'in komşularıyla barış içinde yaşamasını sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

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