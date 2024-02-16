İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2024 Cuma / 7 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8296
  • EURO
    33,1428
  • ALTIN
    1982.57
  • BIST100
    9283.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Macron'dan Filistin devleti vurgusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletinin tanınmasının ülkesi için 'tabu olmadığını' söyledi.

AA16 Şubat 2024 Cuma 16:48 - Güncelleme:
Macron'dan Filistin devleti vurgusu
ABONE OL

Paris'te Elysee Sarayı'nda bir araya gelen Macron ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ortak basın açıklaması yaptı.

Macron, Orta Doğu'da iki devletli çözümün ve Filistin devletinin kurulmasının bölge için tek çare olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Filistin devletinin tanınması Fransa için tabu değil." dedi.

Emmanuel Macron, önceliklerinin bölgede ateşkesi sağlayacak bir anlaşmaya varılması olduğunu ifade etti.

Bu ateşkesle sivillerin güvenliğinin güvence altına alınması ve insani yardımların Gazze'ye girmesi gerektiğini söyleyen Macron, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının neden olduğu yüksek can kaybının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Macron, "İsrail'in Refah'a saldırısı eşi benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açabilir ve bu, çatışmada bir dönüm noktası olur." ifadesini kullandı.

Gazzelilerin zorla yerlerinden edilmelerinin uluslararası hukuka aykırı olacağını dile getiren Macron, tıpkı Mısır ve Ürdün gibi bölge halkının yerinden edilmesi riskinden endişe duyduklarını kaydetti.

Macron, Gazzelilere yardım etmenin öncelikleri olduğunu ve sahadaki ihtiyaca bakıldığında insani yardım geçiş noktalarının yetersiz kaldığını belirtti.

"Bugün Gazze'de siviller açlık ve hastalıktan dolayı ölüyor." diyen Fransa Cumhurbaşkanı, bölgeye insani yardımların ulaştırılması kapsamında Usdud (Aşdod) Limanı'nın açılmasını istedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.