Macron'dan hesap soran Senegalli Fall'a göre Fransa'nın Afrika'ya yaklaşımı değişmeli

AA 12 Ekim 2021 Salı 11:12 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 11:12

Bu yıl 28'incisi düzenlenen Afrika-Fransa Zirvesi kapsamında 54 ülkeden 3 bin genç ve aktivist, Fransa'nın Montpellier kentinde bir araya geldi.

Fransa'nın 1973'ten bu yana belli zaman aralıklarıyla düzenlediği zirveye ilk kez hiçbir Afrikalı lider katılmadı. Zirvenin en dikkat çeken bölümü ise kıtadan 11 gencin doğrudan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanule Macron'a şikayet ve taleplerini ilettiği oturum oldu.

Hem Afrika hem de Fransa basınında yakından takip edilen bu oturumda kıtanın gençleri Fransa'nın eski sömürgelerindeki hakimiyeti ve etki alanına ilişkin eleştirilerini Macron'a açık açık söyleme imkanı buldu.

AA muhabiri, oturumda en dikkati çeken konuşmayı yapan "Fransa, Afrika'dan özür dilemeli" çıkışıyla gündeme gelen Senegalli aktivist Cheikh Fall ve Malili Cheick Oumar Diallo'nun zirveye ilişkin değerlendirmelerini aldı.

İlk kez sadece gençlerle yapılan Afrika-Fransa Zirvesi'nin Fransa'nın kıtayla ilişkisine yeni bir soluk getireceğini belirten Fall, Fransa'nın da zirve sayesinde Afrikalıların hayal kırıklıklarını ve şikayetlerini birinci ağızdan duyma imkanı bulduğunu kaydetti.

Fall, "4 Ekim'de Elysee Sarayı'nda Emmanuel Macron ile görüştüğümde ona bu zirveyi neden gençlerle düzenlediğini sordum. 'Açık, samimi ve filtresiz diyalogla temelinde yeni bir sayfa istiyorum. Dinlemek istiyorum ama her şeyden önce ne düşündüğünüzü sizden duymak istiyorum' cevabını verdi." dedi.

Fransa'nın hala eski sömürgelerinin kaynaklarından ve ekonomik imkanlarından faydalanmaya çalışan eski bir sömürgeci olarak görüldüğüne dikkati çeken Fall, bu ülkenin kıtaya yaptığı yardımlar, güvenlik ve kalkınma alanında attığı adımlar nedeniyle de hala eleştiri konusu olduğunu dile getirdi.

Aktivist Fall, Macron ile yapılan oturumda Fransa Cumhurbaşkanı'na şu taleplerde bulunduğunu aktardı:

"Kendisine şu talepleri sıraladım; Afrika'da yaptıklarınız için özür dileyin. Afrikalı diktatörlerle çalışmayı bırakın. Bu sözde 'babacan' iş birliği tavrını bırakın. Afrika'daki üslerinizden kademeli ve planlı şekilde çekilin. Demokratik kazanımları güçlendirmek için samimi bir iş birliği mekanizması oluşturalım. Abidjan'da 2019'da taahhütte bulunduğunuz CFA frangı reformunu hayata geçirin ve elinizde tuttuğunuz Afrika ülkelerinin ulusal rezervlerini bu ülkelere gönderin."

- "AFRİKA'NIN 'ACINASI BİR KITA' OLARAK GÖRÜLMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Fall, Macron ile bu diyaloğunun hem sosyal ağlarda hem de Fransız basınında geniş yer bulması konusunda da "Bugün artık bilgi çağındayız. Dolayısıyla bu konuşmanın geniş kitlelere yayılması normal. Üstelik medyanın bu ilgisi aynı zamanda Fransız gençliğinin de bizi daha iyi anlamasına neden oldu. Geleceği birlikte yazmak, geçmişle yüzleşmek ve onu kabul etmekle başlar ve bunlar kapalı kapıların ardında değil halkın gözünün önünde yapılmalıdır." diye konuştu.

Fransa'nın bu zirveden ders çıkarması gerektiğine vurgu yapan Fall, aynı şekilde Fransa'nın zirvede net şekilde ifade edilen rahatsızlıkları da dikkate alarak kıtaya yaklaşımını da değiştirmesinin şart olduğunu sözlerine ekledi.

Zirveye katılan Malili aktivist Diallo da Afrika gençliğinin Fransa'nın kıtaya yaklaşımındaki tutarsızlık konusundaki düşüncelerini yüksek sesle söylediğini vurguladı.

Diallo, "Askeri müdahalelerden diplomasiye, yönetişim konularına kadar nelerden rahatsızlık duyuyorsak hepsini tek tek dile getirdik ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Afrika'nın artık 'acınası bir kıta' olarak görülmesini istemiyoruz." dedi.