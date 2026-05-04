  • Macron'dan Hürmüz Boğazı mesajı: Askeri operasyonda yokuz
Macron'dan Hürmüz Boğazı mesajı: Askeri operasyonda yokuz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı'na ilişkin olası bir askeri operasyona katılmayacaklarını açıkladı.

İHA4 Mayıs 2026 Pazartesi 10:27
Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne bu yıl Ermenistan'ın başkenti Erivan ev sahipliği yapıyor.

"Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla düzenlenen zirveye Avrupa Siyasi Topluluğu üyesi ülkelerin liderleri ile Kanada Başbakanı Kanada Başbakanı Mark Carney, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'nde bir araya geliyor. Liderler, zirvenin yapıldığı Karen Demirchyan Spor ve Konser Kompleksi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından karşılandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirve alanına gelişte basın menuslarına açıklama yaptı. Fransız Cumhurbaşkanı Macron, çeşitli görüşmeler gerçekleştirme fırsatını yakaladıklarını kaydederek, "Özellikle Ermenistan ve Moldova'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını destekleyecek çeşitli görüşmeler gerçekleştirme fırsatı bulacağız" dedi.

ABD VE İRAN'A HÜRMÜZ BOĞAZI'NI "KOORDİNELİ" BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMA ÇAĞRISI

ABD ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nı "koordineli" bir şekilde yeniden açmaya çağıran Macron, "Her şeyden önce istediğimiz şey, ABD ve İran tarafından koordineli bir şekilde boğazın yeniden açılmasıdır. Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmanın tek çözümü budur" dedi.

Fransız lider, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz planını işaret ederek, "Bana belirsiz gelen bir noktada herhangi bir askeri operasyona katılmayacağız" ifadesini kullandı.

