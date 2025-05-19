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Dünya

Macron'dan İsrail'e tepki... ''Gazze'deki insani acı seviyesi katlanılamaz boyutta''

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, soykırımcı İsrail'in soykırımını sürdürdüğü Gazze'de 'insani acı seviyesinin katlanılamaz boyutta' olduğunu bildirdi.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 23:49 - Güncelleme:
Macron'dan İsrail'e tepki... ''Gazze'deki insani acı seviyesi katlanılamaz boyutta''
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Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının genişlemesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Gazze'deki insani acı seviyesi katlanılamaz boyutta." ifadelerini kullandı.

ABD'nin New York eyaletinde 18 Haziran'da Filistin meselesi hakkında düzenlenecek konferansa atıfta bulunan Macron, bu çerçevede iki devletli çözüm için çalışılması gerektiğini vurguladı.

Macron ayrıca, ülkesi, İngiltere ve Kanada'nın imzasını taşıyan ve soykırımcı İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurma çağrısında bulundukları ortak açıklamayı da paylaştı.

Söz konusu açıklamada, "İsrail yeni askeri operasyonlarını durdurmaz ve insani yardıma koyduğu engelleri kaldırmazsa daha somut adımlar atacağız." ifadesine yer verildi.

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