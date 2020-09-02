Macron'dan küstah Charlie Hebdo çıkışı! Peygamber Efendimiz'e hakarete 'ifade özgürlüğü' kılıfı

star.com.tr 02 Eylül 2020 Çarşamba 17:39 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 17:39

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama hakaret içeren karikatür yayınladıktan sonra, 2015'te saldırıya uğrayan Paris merkezli Charlie Hebdo dergisi, çirkin provokasyona bir kez daha imza atacağını duyurdu.

Açıklamada, derginin Çarşamba günü özel bir sayısında, saldırı kurbanlarının aile üyeleriyle röportajlar, sözde ifade özgürlüğüne yönelik tutumu üzerine bir makale ve Peygamber Efendimiz'e, hakaret içeren bir karikatürün yer alacağı belirtildi.

Reuters'a konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Charlie Hebdo'nun alçak provokasyonu ile ilgili hüküm vermeyi reddettiğini söyledi.

Macron, tüm Müslümanları öfkelendiren bu çirkin yayını, 'Basın özgürlüğüne sahibiz' sözleriyle savundu.

Charlie Hebdo'nun ilk yayınlamasındaki alçak provokasyon, Paris'te 17 kişinin öldürüldüğü 2015 saldırılarılarına neden olmuştu. Saldırılarda ölenlerin 12'si, 7 Ocak'ta Charlie Hebdo ofisine düzenlenen baskında öldürüldü.

Ahlaksız çizim, 2005 yılında bir Danimarka gazetesi tarafından yayınlandı ve ardından Fransız dergisi tarafından yeniden basıldı.

Provokasyon peşinde koşan derginin, İsveç ve Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıları takip etmesi gözlerden kaçmadı.

Avrupa'da bazı parti ve yayın organları, Müslümanların kutsal değerlerine hakaret ve saldırıları, 'ifade özgürlüğü' olarak niteliyor.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İslam peygamberi Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınadı.

Aksoy, başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız makamlarının, bu konuyu, ifade özgürlüğü kapsamında izah etme çabalarının da "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her fırsatta kendilerinin demokrat ve özgürlükçü olmalarıyla övünenlerin, İslam ve yabancı düşmanlığını körükleyen bu tür ırkçı ve ayrımcı eylemleri kullanarak, Fransa ve Avrupa'daki yeni kuşak faşistlerin ve ırkçıların değirmenine su taşıdıklarını iyi bilmeleri gerekir. Kendi ülkesinde barış içinde yaşayan milyonlarca Müslümanı her gün farklı şekilde ötekileştirmeye kalkan bu hastalıklı zihniyet, toplumsal uyum, birliktelik ve eşitliğe darbe vurmaktadır. Buna bilinçsiz şekilde sahip çıkanlar ise kendi toplumsal barışlarına zarar verdiklerinin farkında olmalıdır."

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