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Dünya

Macron'dan Miçotakis'e 'Türkiye' reddi: Engellemen mümkün değil

Yunan basını, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye Meteor füzesi satılmamasını isteyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ret cevabı aldığını yazdı. Macron, Miçotakis'e füzelerin satışının engellenmesi olasılığının olmadığını söyledi.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 11:55 - Güncelleme:
Macron'dan Miçotakis'e 'Türkiye' reddi: Engellemen mümkün değil
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Yunan basınına göre, Türkiye'ye Meteor füzesi satışını engellemek için hafta başında Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ret cevabı aldı.

Yunanistan'da yayımlanan EFSYN gazetesinin "Fransız Meteoriti" başlıklı haberine göre, Miçotakis'in Türkiye'ye Meteor füzesi satılmaması talebine karşılık Macron'dan aldığı yanıt, Meteorların satışının engellenmesi olasılığının olmadığı yönünde oldu.

Fransa tarafı, Meteor'un altı ülkenin katılımından oluşan bir konsorsiyum tarafından üretilmesi nedeniyle uluslararası pratik olarak bunun mümkün olmadığını Miçotakis'e bildirdi.

Öte yandan haberde isimsiz kaynaklara dayandırılarak Yunanistan'ın, füzelerin Ankara'ya olası satışını önlemek üzere konsorsiyumda yer alan diğer ülkelerin hükümetlerine de başvurmayı hedeflediği belirtildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 29 Ocak'ta Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer'e, Yunanistan'ın Türkiye'ye Meteor füzesi satılacağı yönündeki haberlerden duyduğu rahatsızlığı iletmişti.

Görüş ötesi havadan havaya füze sınıfındaki Meteor, Fransa merkezli MBDA tarafından üretiliyor. Konsorsiyumda Fransa'ya ilaveten İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç bulunuyor.

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