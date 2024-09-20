İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2024 Cumartesi / 18 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1026
  • EURO
    38,1457
  • ALTIN
    2875.03
  • BIST100
    9900.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Macron'dan Netanyahu'ya uyarı: Bölgeyi savaş sürüklüyorsunuz
Dünya

Macron'dan Netanyahu'ya uyarı: Bölgeyi savaş sürüklüyorsunuz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak 'Tel Aviv yönetiminin bölgeyi savaşa sürüklediği' uyarısında bulunduğu iddia edildi.

AA20 Eylül 2024 Cuma 23:33 - Güncelleme:
Macron'dan Netanyahu'ya uyarı: Bölgeyi savaş sürüklüyorsunuz
ABONE OL

İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Macron, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısının akabinde Netanyahu'yu telefonla aradı.

Macron görüşmede Netanyahu'ya, "Siz bölgeyi savaşa sürüklüyorsunuz." dedi.

Netanyahu ise Macron'a "İsrail'e baskı uygulayacağınız yerde saldırılarını durdurması için Hizbullah'a baskı yapmanızın zamanı geldi." diyerek karşılık verdi.

Gazetede ismi açıklanmayan Fransız bir yetkili ise "Lübnan'da yaşanan son güvenlik olaylarının savaş ihtimalini artırdığı ancak diplomatik yolun hala baki olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Camus bölgesinde bir konuta F-35 tipi savaş uçağıyla düzenlediği hava saldırısında 14 kişi öldü, 9'u ağır 66 kişi yaralandı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.