İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2024 Perşembe / 24 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3883
  • EURO
    34,7515
  • ALTIN
    2398.97
  • BIST100
    10208.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Macron'dan Putin'i kızdıracak sözler! Asker gönderme kararını yineledi
Dünya

Macron'dan Putin'i kızdıracak sözler! Asker gönderme kararını yineledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Ukrayna'ya asker gönderme ihtimali olduğunu yineledi. Macron, daha önce yaptığı açıklamada, 'Rusya'nın yenilgiye uğratılmasının Avrupa'da güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz.' diyerek, Ukrayna'ya asker gönderme konusunun göz ardı edilemeyeceğini söylemişti.

AA2 Mayıs 2024 Perşembe 17:08 - Güncelleme:
Macron'dan Putin'i kızdıracak sözler! Asker gönderme kararını yineledi
ABONE OL

İngiliz The Economist dergisine konuşan Macron, Ukrayna'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini göz ardı etmediğini belirten Macron, Rusya'nın Ukrayna cephe hattını geçmesi ve Kiev'in asker destek talep etmesi halinde bu ihtimalin "meşru" şekilde gündeme gelebileceğini söyledi.

Rusya'nın eylemlerini tırmandırması halinde, tüm Avrupalı liderlerin Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmek zorunda kalacağını vurgulayan Macron, "Benim göz ardı ettiğim bir şey yok çünkü hiçbir şeyi göz ardı etmeyen biriyle karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

Macron ayrıca, Rusya'nın söz konusu durumu daha ileriye taşıması halinde Moldova, Romanya, Polonya, Litvanya ve diğer komşu ülkelerin güvenliği konusundaki endişelerini dile getirdi.

Avrupa'dan askeri birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda fikir birliğine varılmasa da "hiçbir şeyin hariç tutulmaması gerektiğini" belirten Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Rusya'yı "bölgesel istikrarı bozan bir güç" ve "Avrupalıların güvenliği için bir tehdit" şeklinde tanımlayan Fransa Cumhurbaşkanı, "Benim net bir stratejik hedefim var, Rusya Ukrayna'da kazanamaz. Eğer Rusya Ukrayna'da kazanırsa, Avrupa'da güvenlik kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Macron, daha önce yaptığı açıklamada, "Rusya'nın yenilgiye uğratılmasının Avrupa'da güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz." diyerek, Ukrayna'ya asker gönderme konusunun göz ardı edilemeyeceğini söylemişti. Macron'un bu açıklamasına Polonya'dan destek gelirken Almanya ve İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, bu ihtimalin söz konusu olmadığını bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.