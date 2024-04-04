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Dünya

Macron'dan 'Ruanda' itirafı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın 1994 Ruanda Soykırımı'nı durdurabilecek gücü olmasına rağmen bunu yapmadıklarını söyledi.

AA4 Nisan 2024 Perşembe 20:31 - Güncelleme:
Macron'dan 'Ruanda' itirafı
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Fransız basını, Ruanda'nın başkenti Kigali'de 27 Mayıs 2021'de Fransa'nın Ruanda Soykırımı'ndaki sorumluluğunu kabul eden Macron'un 7 Nisan'da sosyal medya platformlarında yayımlanacak bir videodaki konuşmasının içeriğini paylaştı.

Buna göre Macron, videoda, ülkesinin Batılı ve Afrikalı müttefikleriyle 1994 Ruanda Soykırımı'nı durdurabilecek güce sahip olduğunu ancak bunu yapacak iradeyi göstermediğini ifade etti.

Macron, videoda ayrıca, Tutsi olarak doğdukları için işkence gören 1 milyon çocuk, kadın ve erkeğin anısına Ruanda'nın ve bu ülke halkının yanında olduklarını dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, kendisini Ruanda Soykırımı'nın 30. yıl dönümünü anma etkinliği kapsamında Ruanda'ya davet eden Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin davetine icabet etmeyecek.

Macron'un yerine etkinliğe Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile Deniz ve Biyoçeşitlilikten Sorumlu Devlet Bakanı Herve Berville katılacak.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  • ruanda
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