  Macron'dan Şam ile terör örgütü YPG arasındaki mutabakata destek
Dünya

Macron'dan Şam ile terör örgütü YPG arasındaki mutabakata destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında bugün varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakatın uygulanmasını destekleyeceklerini belirtti.

30 Ocak 2026 Cuma 16:11
Macron'dan Şam ile terör örgütü YPG arasındaki mutabakata destek
Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'nın, egemen, birleşik, istikrarlı, barış içinde, halkın tamamına saygı duyan ve terörle mücadeleye dahil olan bir Suriye'yi desteklediğini ifade etti.

Bu sabah varılan kapsamlı anlaşmadan ötürü taraflara tebriklerini ileten Macron, bu mutabakatın, kalıcı bir ateşkes ve terör örgütü YPG'nin "barışçıl bir şekilde entegrasyonunu" sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

"FRANSA, TAMAMEN UYGULANMASINI DESTEKLEYECEK"

Macron, mutabakata ilişkin "Fransa, tamamen uygulanmasını destekleyecek. Fransa, ortaklarıyla birlikte Suriye ve Suriye halkının istikrar, adalet ve yeniden inşası sürecinde desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Popüler Haberler
