Macron'dan 'Siyasal İslam' çıkışı: Kime mesaj veriyor? Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ilginç bir 'Siyasal İslam' çıkışı yaptı. Ülke gündemi ile alakasız olarak konuyu gündeme getiren Macron'un Müslümanları hedef gösteren hamlesi siyasi manevra olarak yorumlanıyor.