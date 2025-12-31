Macron'dan 'son saniyesine kadar görevimin başında olacağım' mesajı

Macron, yılbaşı nedeniyle yaptığı konuşmada, "ulusun devamını sağlayan" başta güvenlik güçleri, kamu personeli ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.



Uluslararası sistemde savaşların ve istikrarsızlıkların sürdüğünü dile getiren Macron, Orta Doğu'da yaşananların "Fransız ekonomisi, çıkarları ve hatta uyumu üzerinde sonuçları olduğunu" vurguladı.

Öte yandan "Rusya'nın Ukrayna'ya yeni bir saldırı kararı almasıyla birlikte savaşın Avrupa topraklarında da yoğun şekilde devam ettiğini" kaydeden Macron, "Yaklaşık 4 yıldır imparatorulukların dönüşüne, uluslararası düzenin sorgulanmasına, ticaret savaşları dünyasına, sıklıkla teknolojik rekabete ve istikrarsızlığa tanık oluyoruz." diye konuştu.

Macron, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında onaylanması planlanan ve Fransız çiftçilerin karşı çıktığı serbest ticaret anlaşmasına ilişkin, çiftçileri krizler karşısında desteklemek, Fransız üretim kapasitesi ve gıda güvenliğini tehdit eden önlemlere karşı onları korumak istediklerini ifade etti.

Bununla birlikte Macron, başta Korsika olmak üzere Fransa'nın denizaşırı topraklarında halkların "meşru taleplerine cevap verme" isteğinde olduklarını söyledi.

Bu bağlamda devletin işleyişini kolaylaştırmak ve tasarruf sağlamak için denizaşırı topraklardaki yerel seçilmişlerle işbirliği içinde geliştirilen bir ademi merkeziyetçiliği uygulama arzusunda olduğunu dile getiren Macron, konuşmasında Fransa'da askerlik hizmetinin geri getirilmesi, sosyal medyanın düzenlenmesi ve destekli ölüm gibi konulara da değindi.

Emmanuel Macron, "son saniyesine kadar cumhurbaşkanlığı görevini sürdüreceği" taahhüdünde bulunurken, 2027 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin "yabancı müdahalelerden uzak" şekilde gerçekleştirilmesi için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Bütçe konusuna da değinen Macron, Fransız halkının 2026 bütçesine sahip olabilmesi için Senato ve Ulusal Meclis arasında uzlaşının sağlanmasının oldukça önemli olduğunu dile getirdi.