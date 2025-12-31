İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2026 Perşembe / 13 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9615
  • EURO
    50,6443
  • ALTIN
    5953.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Macron'dan 'son saniyesine kadar görevimin başında olacağım' mesajı
Dünya

Macron'dan 'son saniyesine kadar görevimin başında olacağım' mesajı

Bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle hükümet krizlerinin yaşandığı ve muhalefetin erken seçim çağrılarını artırdığı 2025 yılını ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'son saniyesine kadar' görevinin başında olacağı mesajı verdi.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 23:05 - Güncelleme:
Macron'dan 'son saniyesine kadar görevimin başında olacağım' mesajı
ABONE OL

Macron, yılbaşı nedeniyle yaptığı konuşmada, "ulusun devamını sağlayan" başta güvenlik güçleri, kamu personeli ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Uluslararası sistemde savaşların ve istikrarsızlıkların sürdüğünü dile getiren Macron, Orta Doğu'da yaşananların "Fransız ekonomisi, çıkarları ve hatta uyumu üzerinde sonuçları olduğunu" vurguladı.

Öte yandan "Rusya'nın Ukrayna'ya yeni bir saldırı kararı almasıyla birlikte savaşın Avrupa topraklarında da yoğun şekilde devam ettiğini" kaydeden Macron, "Yaklaşık 4 yıldır imparatorulukların dönüşüne, uluslararası düzenin sorgulanmasına, ticaret savaşları dünyasına, sıklıkla teknolojik rekabete ve istikrarsızlığa tanık oluyoruz." diye konuştu.

Macron, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında onaylanması planlanan ve Fransız çiftçilerin karşı çıktığı serbest ticaret anlaşmasına ilişkin, çiftçileri krizler karşısında desteklemek, Fransız üretim kapasitesi ve gıda güvenliğini tehdit eden önlemlere karşı onları korumak istediklerini ifade etti.

"MEŞRU TALEPLERE CEVAP VERME" VURGUSU

Bununla birlikte Macron, başta Korsika olmak üzere Fransa'nın denizaşırı topraklarında halkların "meşru taleplerine cevap verme" isteğinde olduklarını söyledi.

Bu bağlamda devletin işleyişini kolaylaştırmak ve tasarruf sağlamak için denizaşırı topraklardaki yerel seçilmişlerle işbirliği içinde geliştirilen bir ademi merkeziyetçiliği uygulama arzusunda olduğunu dile getiren Macron, konuşmasında Fransa'da askerlik hizmetinin geri getirilmesi, sosyal medyanın düzenlenmesi ve destekli ölüm gibi konulara da değindi.

Emmanuel Macron, "son saniyesine kadar cumhurbaşkanlığı görevini sürdüreceği" taahhüdünde bulunurken, 2027 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin "yabancı müdahalelerden uzak" şekilde gerçekleştirilmesi için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Bütçe konusuna da değinen Macron, Fransız halkının 2026 bütçesine sahip olabilmesi için Senato ve Ulusal Meclis arasında uzlaşının sağlanmasının oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.