Macron'dan sosyal medya resti: Hepsi yasaklanmalı

Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan "8. Paris Barış Forumu"na Macron, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın yanı sıra çok sayıda isim katıldı.

Forumda, "Bilginin Bütünlüğü ve Bağımsız Medya Organları İçin Uluslararası Konferans" düzenlendi.

Macron, konferansta yaptığı konuşmada, Avrupa ülkelerinin, başka ülkelerden gelen dış müdahalelerle karşı karşıya olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Çocukların günde 4 saat 40 dakika boyunca sosyal medya platformlarına maruz kaldığını ve 40 yaşından küçüklerin çoğunlukla bu platformlar üzerinden bilgi edindiğini aktaran Macron, "(Platformlarda) Bilgi edindiğimiz kişiler, bağımsız ve özgür medya organları değil." dedi.

Macron, bu kişilerin paylaştığı bilgilerin doğruluğu hakkında araştırma yapmamasının sorun teşkil ettiğini vurgulayarak, "Bu platformlar, kişiselleştirilmiş reklamlar satmak için oluşturuldu. Böyle para kazanıyorlar. Bir gazete veya abonelik satarak para kazanmıyorlar." ifadesini kullandı.

Bilgi edinmek için sosyal medya platformlarına başvurulmasının yanlış olduğunun altını çizen Macron, "Bağımsız bilim insanları, TikTok'ta hiçbir kişiselleştirme yapmadan bir hesap oluşturan Fransız gencin, 'İslam' yazdığında karşısına çıkarılan 3. içerikte, selefi bir içerikle karşılaşacağını ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

"BOT VE SAHTE HESAPLAR YASAKLANMALI"

Fransa'da insanların ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda hesap açtığında, derhal aşırı sağla ilgili içeriklerle karşı karşıya kaldığına işaret eden Macron, "Bu platformlar, bilgi tarafsızlığından vazgeçmeye karar verdi çünkü bunların sahibi demokratik mücadeleye dahil oldu." dedi.

Platformlarda sorumluluk alınmadan kullanıcılar için gizlilik olamayacağını savunan Macron, "Bot ve sahte hesaplar yasaklanmalı. Bir platform, sahte hesaplarını yasaklamayı garanti edemezse, kendisi yasaklanmalı." diye konuştu.

Macron, bu platformların artık bilgi edinilecek kaynaklar olmadığını belirterek, enformasyon ve demokrasi konusunda kontrolü yeniden ele almak gerektiğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusların, Avrupa'daki demokrasileri istikrarsızlaştırmak için sosyal medya platformlarından en çok sahte hesap satın alanlar olduğunu savundu.