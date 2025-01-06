Macron, Elysee Sarayında Fransa Büyükelçilerine yaptığı geleneksel konuşmada, ABD ile ilişkilerden, Ukrayna'daki savaşa, İran'ın nükleer programından Orta Doğu'da duruma kadar çok sayıda konuda ülkesinin dış politika önceliklerini anlattı.

- "ÖZGÜR, EGEMEN VE SAYGIN" SURİYE İÇİN GEÇİŞ SÜRECİNİ DESTEKLEYECEĞİZ

Macron, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Suriye'deki geçiş sürecinin ciddiyetle izlenmesi gerektiğini belirtti.

Suriye'de ülkenin etnik, siyasi ve mezhepsel çeşitliliğini yansıtan "özgür, egemen ve saygın" devlet inşasına yönelik geçiş sürecini destekleyeceklerini kaydeden Macron, bu desteğin "uzun vadede" süreceğini söyledi.

Ayrıca Macron, Suriye'de "terörle mücadele konusunda Batı ile ittifak halindeki Kürtleri" yalnız bırakmayacaklarının sözünü verdi.

- ELON MUSK'I SEÇİMLERE MÜDAHALE ETMEKLE SUÇLADI

Cumhurbaşkanı Macron, daha önce sahibi olduğu X sosyal medya platformu üzerinden Almanya'daki seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ne (AfD) destek verdiğini açıklayan ABD'li iş insanı Elon Musk'u seçimlere müdahale etmekle suçladı.

Macron, "On yıl önce, dünyanın en büyük sosyal ağlarından birinin sahibinin yeni bir gerici uluslararası hareketi destekleyeceği ve özellikle Almanya'da olduğu gibi seçimlere doğrudan müdahale edeceği söylenseydi, bunu kim hayal edebilirdi?" ifadelerini kullandı.

-TRUMP "FRANSA'NIN SAĞLAM BİR MÜTTEFİK OLDUĞUNU BİLİYOR"

Macron, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın "Fransa'da küçümseyemeyeceği, sağlam bir müttefikinin olduğunu bildiğini" söyledi.

"Avrupa'ya inanan" Trump'ın, transatlantik ilişkileri konusunda "açık bir hırsa" sahip olduğu değerlendirmesinde bulunan Macron, "zayıf ve kötümser olmayı seçersek Başkan Trump'ın ABD'si tarafından saygı görme şansımız az olur." dedi.

- İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMININ HIZLANMASI "KIRILMA NOKTASI" TEŞKİL EDEBİLİR

İran'ı Orta Doğu'daki "temel güvenlik sorunu" olarak niteleyen Macron, bu sorunun "Fransa, Avrupa ve bölge ülkeleri" dahil çok sayıda ülkeyi ilgilendirdiğini savundu.

Macron, Trump yönetimi ile ilk görüşmelerinde İran'ın öncelikli konular arasında yer alacağını dile getirdi. Öte yandan Macron, "(İran'ın) Nükleer programının hızlanması bizi kırılma noktasına yaklaştırıyor." ifadelerini kullanarak, bu ülkeye karşı yeni yaptırımların olabileceğine işaret etti.

- UKRAYNA'DA BATININ GÜVENİLİRLİĞİ TEHLİKEDE

Rusya-Ukrayna savaşını da değerlendiren Macron, bu savaşta Ukrayna'nın yenilmesinin "Avrupalılar ve Amerikalılar için iyi olmayacağını" söyledi.

Ukrayna Savaşının sonlanması için "hızlı ve kolay bir çözüm yok" değerlendirmesinde bulunan Macron, ABD'nin Ukrayna'da "durumun doğasını değiştirmek ve Rusya'yı müzakere masasına oturmaya ikna etmek" için Avrupa'ya yardım etmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna için "güvenlik garantisi" oluşturmanın ise Avrupa'nın sorumluluğu dahilinde olacağını kaydeden Macron, Ukrayna Savaşı'nda batının "güvenilirliğinin" söz konusu olduğunu söyledi.

