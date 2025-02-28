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Dünya

Macron'dan, Trump ve Zelenski tartışmasına ilişkin açıklama: Yardım edenlere teşekkür edilmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin Beyaz Saray'daki tartışmasıyla ilgili, 'Yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara saygı duyulmalı.' dedi.

AA28 Şubat 2025 Cuma 22:26 - Güncelleme:
Macron'dan, Trump ve Zelenski tartışmasına ilişkin açıklama: Yardım edenlere teşekkür edilmeli
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Macron, 2 günlük ziyareti kapsamında bulunduğu Portekiz'de basına yaptığı açıklamada, Trump ve Zelenski'nin Beyaz Saray'da Oval Ofis'te kameralara yansıyan tartışmasını değerlendirdi.

Rusya'nın "saldırgan" ülke, Ukrayna toplumunun ise "saldırıya uğrayan taraf" olduğunu savunan Macron, "Hepimiz Ukrayna'ya destek vermekte ve Rusya'ya yaptırım uygulamakta haklıydık." dedi.

"BAŞINDAN BERİ SAVAŞANLARA SAYGI DUYULMALI"

Macron, "Yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara (Ukraynalılara) saygı duyulmalı." diye konuştu.

Trump, Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne olmuştu.

Tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edilirken, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

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