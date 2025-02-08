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Dünya

Macron'dan Türkiye mesajı! Açıklama görüşmenin ardından geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini söylediği aktarıldı.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 16:30 - Güncelleme:
Macron'dan Türkiye mesajı! Açıklama görüşmenin ardından geldi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini ifade etti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre iki lider, bölgesel meseleleri ve Suriye'deki durumu ele aldı.

Macron, ülkesinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki şiddetli depremlerde mağdur olan ailelerin ve Türk halkının yanında olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Suriye'de toplumun tüm kesimlerine saygılı ve kapsayıcı bir geçiş sürecine önem verdiklerini belirten Macron, Fransa'nın, bu ülkenin birliğine ve egemenliğine bağlı olduğunu ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Macron, görüşmede Türkiye ile ikili ilişkilerde olumlu gündem oluşturmak istediğini kaydetti.

İki lider, yakın iletişimde kalma konusunda mutabık kaldı.

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