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Dünya

Macron'dan Ukrayna ve Trump konulu acil zirve! AB liderleri bir araya gelecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupalı liderlerin katılımıyla 17 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Ukrayna'yı konu alan bir acil zirveye Paris'te ev sahipliği yapacağı belirtildi.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 22:42 - Güncelleme:
Macron'dan Ukrayna ve Trump konulu acil zirve! AB liderleri bir araya gelecek
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Politico adlı medya kuruluşunun haberine göre, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron'un liderlerimizi Paris'e çağırmasından dolayı çok mutluyum." dedi.

Sikorski, Avrupalı liderlerin Trump'ın gündeme getirdiği meseleleri son derece ciddi şekilde ele almalarını beklediğini kaydetti.

"GÜCÜMÜZÜ VE BİRLİĞİMİZİ GÖSTERMELİYİZ"

Daha sonra yaptığı bir diğer açıklamada Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın zirveye katılacağını söyleyen Sikorski, sosyal medya hesabından ise "Gücümüzü ve birliğimizi göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

İlk başta Paris'teki toplantıya tüm Avrupa Birliği (AB) liderlerinin mi yoksa daha az sayıda ülkenin liderinin mi iştirak edeceği net değildi.

MSC 2025'e katılan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise Paris'te zirve düzenleneceğiyle ilgili bilgiyi ne doğruladı ne de yalanladı.

Fransız basını ise söz konusu toplantıda Ukrayna'nın da ele alınacağını aktardı.

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