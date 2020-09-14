Macron'dan Yunan'ı zora sokacak hamle! Faturası Atina'dan çıkacak

14 Eylül 2020 Pazartesi 09:13 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 09:17

Macron, Türkiye'ye karşı kışkırttığı Yunanistan'a milyarlarca euroluk savaş uçağı satıyor. Atina, Almanya'nın verdiği borçlarla ayakta duruyor, yani uçakların parası Berlin'den çıkacak.

Ekonomik krizden çıkamayan ve Almanya’dan alınan borçlarla ayakta duran Yunanistan bu hamlesiyle Berlin’e yeni ekonomik yük oluşturmaya hazırlanıyor.

Yunanistan silahlanmaya 10 milyar euro ayıracak.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, “18 adet Dassault yapımı Rafale savaş uçağından 6’sı yeni olacak. Diğerleri az kullanılmış. Fırkateynlerinden dördünü yenileyecek ve 4 yeni firkateyn alacak” ifadesini kullandı.

Fransa, daha önce Mısır’a sattığı 24 Rafale savaş uçağı için yer sistemleri dahil 5.3 milyar euroluk fatura çıkarmıştı.

Dassault Rafale’nin sitesinde Rafale B modeli için 74 milyon, Rafale C için 68.8 milyon, Rafale M için ise 79 milyon euro bedel biçildiği görülüyor. Ancak bu rakamlar 2011 ve 2013 fiyatları.

Akşam'ın haberine göre, Yunanistan iddia edildiği gibi 18 uçağın 8’ini hibe olarak alsa bile, ilk etapta en az 3 milyar euro ödeme yapacak.

HARCAMALAR YARIYA İNMİŞTİ

Ülkenin 10 yılı aşkın süredir içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle 2008’de 7,24 milyar olan askeri bütçesinin, 2018’de 3,75 milyar euroya kadar düştüğü biliniyor.

Geçen yıl gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2,28’ini savunmaya harcayan Yunanistan, NATO’nun yüzde 2 hedefi ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yüzde 1,2 ortalamasının üzerinde olmasıyla dikkati çekiyor.