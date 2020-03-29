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Dünya

Fransa'da Kovid-19 oradan yayıldı! 'Macron'un elini sıktım ertesi gün hasta oldum'

Fransa'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), geçen ay Mulhouse kentindeki Evanjelik Kilisesinde yapılan ve 2 binden fazla kişinin katıldığı ayinlerde yayıldığı ortaya kondu.

AA29 Mart 2020 Pazar 18:24 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 18:34
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Kamu yayıncısı France Info'nun haberinde, Mulhouse'daki Evanjelik Kilisesinde 17-21 Şubat tarihlerinde yapılan ayinlere katılan en az bin kişide virüs tespit edildiği kaydedildi.

Birçok şehirden katılımın olduğu bu ayinlerin ülkede salgının yayılmasına neden olduğuna dikkati çekildi.

Sağlık yetkilileri, ayine katılan Strazburg Hastanesinde çalışan bir hemşirenin virüsü 250 sağlık çalışanına bulaştırdığını dile getirdi.

Söz konusu ayinlerde yer alan kişilerin, virüsü Paris, Orleans, Besançon, Belfort, Dijon, Macon, Agen, Briançon kentlerine götürdüğü vurgulandı.

Haberde, ayinlere Korsika'dan katılan 3 kişide, adaya döndükten sonra virüs tespit edildiği ve 9 Mart'ta Korsika'da vaka sayısının 33'e yükseldiği aktarıldı.

Haberde ifadelerine yer verilen Kilisenin papazı ve doktor Jonathan Peterschmitt de "Ayinlere katılanların çoğu virüsü taşıyordu. Çünkü daha sonra çoğunun testi pozitif çıktı." ifadesini kullandı.

Sağlık Ajansı Kurumunun Mulhouse'un de içinde bulunduğu Grand-Est bölgesi Genel Direktörü Christophe Lannelongue da Mulhouse'da ayinlerden önce de vakaların görüldüğünü ancak salgına ayinlerin neden olduğunu itiraf etti.

"MACRON'UN ELİNİ SIKTIM ERTESİ GÜN HASTA OLDUM"

Haberde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da ayinlerin yapıldığı sırada 18 Şubat'ta Mulhouse'u ziyaret ettiği hatırlatıldı.

Macron'un kilesinin de bulunduğu mahallede kendisini karşılayanlarla selamlaşarak, bir süre sohbet ettiği vurgulandı.

Ayine katılmayan ancak o karşılamada Macron'la tokalaşan bir kadının testinin pozitif çıktığı ve kendisini tedavi eden doktora "Macron'un yakınındaydım. Elini sıktım ve ertesi gün hasta oldu." dediği kaydedildi.

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