Macron'un Filistin çıkışı İsrail'i rahatsız etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelecek aylarda Filistin devletini tanıyabileceklerine ilişkin açıklaması, iki devletli çözüme yanaşmayan ve Filistin topraklarını işgal etmeyi sürdüren İsrail'i rahatsız etti.



İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un haziran ayında eş başkanlık edecekleri iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta, Filistin devletini tanıyabileceklerine dair açıklamasına tepki gösterdi.

Saar, "Bu tür eylemler bölgemize barışı, güvenliği ve istikrarı yakınlaştırmayacak, tam tersine daha da uzaklaştıracak. Hayali Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınması, teröre destek vermek ve Hamas'ı ödüllendirmekten başka bir şey olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

- MACRON'DAN FİLİSTİN'İ TANIMA AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda, "(Filistin'i) tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Macron, Filistin'i tanıma meselesini Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmasının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika ile Barbados gibi ülkelerin aldığı kararlarla Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146 olmuştu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

07.13 Gazze Şeridi'ndeki takas anlaşmasıyla serbest kalan İsrailli esir, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 7 Ekim 2023'teki saldırıdan sorumlu tuttuğu için tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını belirtti.

06.36 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelecek aylarda Filistin devletini tanıyabileceklerine ilişkin açıklaması, iki devletli çözüme yanaşmayan ve Filistin topraklarını işgal etmeyi sürdüren İsrail'i rahatsız etti.

00.09 İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar ve diğer üst düzey komutanlar, savaşa karşı çıkan ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması talebini içeren mektubu imzalayan yaklaşık bin hava kuvvetleri personelini ihraç etmekle tehdit etti.

00.00 İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, yazdıkları mektupla Gazze Şeridi'ne saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulunan, İsrail Hava Kuvvetlerinde görevli bine yakın pilot ve yedek askerin ordudan atılması gerektiğini öne sürdü.

- ⁠⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1482 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 688 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 846'ya yaralıların sayısı 115 bin 729'a yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.