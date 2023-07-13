Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konutuna kesik parmak gönderildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre Macron'un resmi konutuna içinde 'kesik parmak' da olan bir kutu gönderildi.

FRANSA 'KESİK PARMAK' OLAYIYLA SARSILDI

Fransız dergisi Valeurs actuelles kesilen parmağın polis tarafından kurtarıldığı yazıldı. Élysée'nin yazışma servisinin 9 Temmuz Pazar günü posta yoluyla aldığı bir mektubun içerisinde yer alan kesik parmak polisler tarafından buzdolabına konuldu. Kutunun içinde herhangi bir iz olmadığı belirtilirken parmağın sahibinin de tespit edildiği bildirildi

MACRON'UN OFİSİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Suç tehdidi ve kabahat nedeniyle soruşturma açıldığı bildirilirken Macron'un ofisinden konuya ilişkin açıklama gelmedi.