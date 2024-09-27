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Dünya

Macron'un partisinde istifa depremi

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransız üyesi Pascal Canfin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın aşırı sağın isteklerine bağlı bir hükümeti desteklediği gerekçesiyle parti yönetiminden istifa ettiğini duyurdu.

AA27 Eylül 2024 Cuma 22:04 - Güncelleme:
Macron'un partisinde istifa depremi
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Canfin, X hesabından yaptığı açıklamada, Rönesans Genel Sekreteri Stephane Sejourne'ye parti yönetiminden istifa ettiğine dair mektubu ilettiğini belirtti.

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"7 Temmuz'dan bu yana alınan kararlarla ilgili çok fazla fikir ayrılığım var" ifadesini kullanan Canfin, söz konusu mektubu da paylaştı.

"CUMHURİYET CEPHESİNİN DİNAMİĞİNE UYMUYOR"

İstifa mektubunda, AP'deki liberal eğilimli siyasi grup Renew Europe ve Avrupa İçin Birlik delegasyonunun Avrupa düzeyinde yürüttüğü çalışmaların içinde kendini görmeye devam ettiğini belirten Canfin, şunları kaydetti:

"7 Temmuz'dan bu yana alınan kararlar, genel seçimlerin sonuçlarına ve bizi en kötüsünden koruyan cumhuriyet cephesinin dinamiğine uymuyor. Bugün Rönesans, çoğunlukla sağ eğilimli bir hükümeti destekliyor ve bu hükümetin varlığı (aşırı sağcı parti) Ulusal Birlik'in isteğine bağlı."

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AP vekili Canfin, hükümetin atanmasının ardından geçen günlerin bu stratejinin ne kadar toksik sonuçları olduğunu ispat ettiğini belirtti.

Canfin, Rönesans partisi üyesi olmaya devam edecek.

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