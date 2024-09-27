Macron'un partisinde istifa depremi

Canfin, X hesabından yaptığı açıklamada, Rönesans Genel Sekreteri Stephane Sejourne'ye parti yönetiminden istifa ettiğine dair mektubu ilettiğini belirtti.

Macron: Her zaman Lübnan'ın yanında olduk "7 Temmuz'dan bu yana alınan kararlarla ilgili çok fazla fikir ayrılığım var" ifadesini kullanan Canfin, söz konusu mektubu da paylaştı.

İstifa mektubunda, AP'deki liberal eğilimli siyasi grup Renew Europe ve Avrupa İçin Birlik delegasyonunun Avrupa düzeyinde yürüttüğü çalışmaların içinde kendini görmeye devam ettiğini belirten Canfin, şunları kaydetti:

"7 Temmuz'dan bu yana alınan kararlar, genel seçimlerin sonuçlarına ve bizi en kötüsünden koruyan cumhuriyet cephesinin dinamiğine uymuyor. Bugün Rönesans, çoğunlukla sağ eğilimli bir hükümeti destekliyor ve bu hükümetin varlığı (aşırı sağcı parti) Ulusal Birlik'in isteğine bağlı."

Macron'dan "adil dünya" vurgusu AP vekili Canfin, hükümetin atanmasının ardından geçen günlerin bu stratejinin ne kadar toksik sonuçları olduğunu ispat ettiğini belirtti.

Canfin, Rönesans partisi üyesi olmaya devam edecek.