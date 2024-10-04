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Dünya

Macron'un popülaritesi en düşük seviyede! Bir ayda 3 puan düştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız halkı nezdindeki popülaritesi, 2017'de göreve geldiğinden bu yana en düşük seviyeye gerileyerek bir ayda 3 puan düştü.

AA4 Ekim 2024 Cuma 16:22 - Güncelleme:
Macron'un popülaritesi en düşük seviyede! Bir ayda 3 puan düştü
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Elabe anket şirketinin Les Echos gazetesi için yaptığı anketin sonuçlarına göre, Macron'un popülaritesi bir ayda 3 puan düşerek yüzde 22'ye indi.

Macron'un popülaritesi, Mayıs 2017'de göreve başladığından bu yana en düşük seviyeye konumlandı.

HALKIN ÇOĞUNLUĞU MACRON'A GÜVENMİYOR

Vatandaşların yüzde 72'si, ülkenin sorunlarıyla etkin mücadele konusunda, Macron'a "güvenmediğini" ifade etti.

YENİ BAŞBAKAN BARNİER'YE OLAN GÜVEN DÜŞTÜ

Halkın, bir ay önce hükümetin başına getirilen Başbakan Michel Barnier'ye olan güveni de 3 puan azalarak yüzde 28'e düştü.

Merkez sağcı Barnier'ye yönelik güvensizlik oranı halk nezdinde 6 puan artarak yüzde 54'e yükseldi.

Fransa'da popülaritesi en yüksek siyasetçiler, Macron'un eski başbakanları Edouard Philippe ve Gabriel Attal oldu.

Ankette, Cumhurbaşkanı'nın popülaritesinin, sarı yeleklilerin geniş çaplı gösterilerinin yaşandığı Aralık 2018'de bile yüzde 23'ün altına düşmediği vurgulandı.

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