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Dünya

Macron'un sağ koluna hapis cezası

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski yakın koruması Alexandre Benalla'ya 2021'de birçok suçtan verilen 3 yıllık hapis cezası Temyiz Mahkemesince onandı.

AA29 Eylül 2023 Cuma 16:45 - Güncelleme:
Macron'un sağ koluna hapis cezası
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France Bleu'nün haberine göre, Temyiz Mahkemesi, 2018'deki 1 Mayıs gösterilerinde çevik kuvvet kıyafeti giyerek göstericileri darbettiği videolarla gündeme gelen Benalla için 18 ay ertelenmiş hapis cezası başvurusunu reddetti.

Mahkeme, Benalla'ya 2021'de birçok suçtan verilen 3 yıllık hapis cezasını onadı.

Macron'un sansasyonel eski yakın koruması Benalla, 2017'deki cumhurbaşkanı seçimi kampanyası döneminde "yasa dışı silah taşımak", 2018'deki 1 Mayıs gösterileri sırasında "iki kişiyi darbetmek", 2018'de "görevden alındıktan sonra diplomatik pasaport kullanmayı sürdürmek" ve "sahte evrak düzenlemek" suçlarından Kasım 2021'de 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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