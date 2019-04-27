Macron’un tek hedefi İslam

Almanya’nın ‘Alman modeli İslam’ projesinin ardından Fransız modeli İslam projesine soyunan Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron siyasi İslam’ın en büyük tehdit olduğunu belirterek bundan sonra daha da sert olacaklarını kaydetti. Macron, Fransa’yı aylardır yakıp yıkan sarı yelekliler için düzenlediği ‘ulusal müzakere’ toplantılarının ardından Elysee Sarayı’nda açıklama yaptı. “Ulusal müzakere” toplantılarında laiklik meselesinin gündeme geldiğine işaret eden Macron, 1905 laiklik yasasının, etkili bir yasa olduğunu ve ülkede uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

‘OKULLARI KAPATTIK’

Ülkede yasalara uymayan okul ve dernekleri kapattıklarını belirten Macron “Aslında laiklikten bahsettiğimiz zaman gerçekten laiklik üzerine konuşmuyoruz. Ülkede bazı mahallelerde yerleşen mezhepçilikten bahsediyoruz. Bir din adına siyasi bir proje yürüten ve cumhuriyetimizle bağını kesmeye çalışan siyasal İslam’dan bahsediyoruz. Bu konuda hükümetten taviz vermemesini istedim” dedi. Siyasal İslam hakkında da açıklamalarda bulunan Macron “Siyasal İslam’ın her çeşidiyle, mezhepçilikle, cumhuriyetimizle bağı kesen her şeye karşı daha sert olacağız çünkü bunlar milleti bir arada tutma konusunda bir tehdit oluşturuyor” diye konuştu.