Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina: Koronavirüs hastalarına iyi geliyor

AA 10 Nisan 2020 Cuma 15:48 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 15:48

Rajoelina, katıldığı bir televizyon programında, Madagaskar’da Kovid-19 hastalarını tamamen iyileştirebilecek bitkisel bir karışım bulduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, karışım ve çalışmayı yürütenler hakkında ise bilgi vermedi.



Bitkisel ilacın kişiler üzerinde testlerinin devam ettiğini belirten Rajoelina, olumlu netice alacaklarına inandığını dile getirdi.



Rajoelina, bu konuda farklı ülkelerden bilim insanlarının laboratuvar çalışmalarına katılabileceğini, hep birlikte dünya tarihini değiştirebileceklerini umduğunu sözlerine ekledi.