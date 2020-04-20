AA 20 Nisan 2020 Pazartesi 20:58 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 21:07

Rajoelina, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünce geliştirilen ve sıtma tedavisinde kullanılmasıyla bilinen artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics" adını verdikleri ilacın tanıtımını yaptı.

Covid Organics'i içtiği fotoğrafı Twitter hesabından da paylaşan Rajoelina, ilacın yoksullara ücretsiz sağlanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, ilacın çok uygun fiyata satışa sunulacağını ve gelirin ilacın daha da geliştirilmesi için kullanılacağını ifade etti.

Kovid-19'dan hayatını kaybeden kimsenin olmadığı ve aktif vaka sayısının 83 olduğu ülkede, virüs bulaşan 39 kişi sağlığına kavuştu.

- ARTEMİSİA ÇİNLİ DOKTORA NOBEL GETİRMİŞTİ



Çinli bilim insanlarının Vietnam Savaşı'nda sıtma tedavisinde kullandığı artemisia, uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor.

Son olarak Çinli Doktor Youyou Tu, sıtmanın tedavisinde yüksek etkiye sahip artemisinin maddesini keşfedip saflaştırdığı için 2015 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'nü kazanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın koronavirüs semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.