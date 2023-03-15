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Dünya

Madagaskar'da yaşanan faciada can kaybı 34'e yükseldi

Madagaskar'daki tekne kazasında ölü sayısı 34'e yükseldi.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 01:37 - Güncelleme:
Madagaskar'da yaşanan faciada can kaybı 34'e yükseldi
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Madagaskar'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e çıktı.

Liman ve Denizcilik Ajansından (APMF) yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın uzak toprağı Mayotte Adası'na doğru yola çıkan kaçak göçmenleri taşıyan teknenin ülkenin kuzeyinde yer alan Nosy Faly Adası açıklarında alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Yerel basındaki haberlerde, teknede 58 kişinin olduğu ve 24 kişinin kurtulduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Ölü sayısı, kazanın yaşandığı 12 Mart'ta 22 olarak duyurulmuş, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

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