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Dünya

Madagaskar'da yaşanan kazada ölü sayısı 83 yükseldi

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da meydana gelen tekne kazasında ölenlerin sayısı 83'e yükseldi.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 01:48 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 01:48
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Madagaskar Denizcilik ve Nehir Limanı Ajansı yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda 20 Aralık gecesi batan teknedeki 138 kişiden 83'ünün hayatını kaybettiğini, 50'sinin kurtarıldığını, 5'inin ise kayıp olduğunu bildirdi.

MS Francia II isimli teknenin arızalanması sonucu battığı aktarılırken, kazazedelere yardıma giden bir helikopterin de kaza yapması sonucu 1 başbakanlık yetkilisinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ülkede 23 Aralık günü ulusal yas ilan edildi.

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