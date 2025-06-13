İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2025 Cuma / 17 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,4269
  • EURO
    45,4853
  • ALTIN
    4342.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Madleen gemisindeki aktivistler İsrail'den ayrılamadı
Dünya

Madleen gemisindeki aktivistler İsrail'den ayrılamadı

İran'a saldırılar nedeniyle iptal edilen uçuşların ardından 'Madleen' gemisinden alıkonulan 3 insan hakları aktivistinin İsrail'de kaldığı duyuruldu.

AA13 Haziran 2025 Cuma 12:36 - Güncelleme:
Madleen gemisindeki aktivistler İsrail'den ayrılamadı
ABONE OL

Madleen yelkenlisindeki insan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'dan Marco van Rennes ile Fransa'dan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi'nin Ramle kentindeki Givon Hapishanesinde tutulduğu belirtildi.

"İsrail ile İran arasındaki mevcut gerginlik nedeniyle planlanan sınır dışı uçuşları aniden iptal edildi." ifadesine yer verilen açıklamada söz konusu 3 aktivistin Givon Hapishanesinde tutulmaya devam ettiği bildirildi.

Adalah avukatlarının gözaltındaki aktivistlerle görüşme talep ettiği aktarıldı.

Madleen gemisindeki 6 aktivist, dün sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanına getirilmişti.

Fransa vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi'nin bugün öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmek üzere Givon Hapishanesinde tutulduğu duyurulmuştu.

İSRAİL, MADLEEN GEMİSİNE MÜDAHALE ETMİŞTİ

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.