Madleen'den sonra Hanzala! Soykırımcı İsrail'den yardım taşıyan gemiye açık tehdit

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, rotasının değişmemesi ve Gazze kıyısından uzaklaşmaması durumunda Hanzala gemisine, "Şayetet 13 Deniz Komando Birliği tarafından Aşdod Limanına götürülmek üzere müdahale edileceği" bilgisini verdi.

Haberde, İtalya'dan yabancı aktivistlerle birlikte yola çıkan Hanzala gemisinin, daha önce müdahale edilen Madleen gemisinin durdurulduğu noktaya yaklaştığı sırada, İsrail ordusunun müdahaleye hazırlandığı kaydedildi.

Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Gazze'ye doğru seyreden Hanzala gemisi üzerinde İsrail'in insansız hava aracı (İHA) uçurduğu kaydedildi.

Komite, Hanzala gemisine İsrail'in el koyması durumunda, geminin yolcusu olan aktivistlerin süresiz açlık grevine başlayacağı bilgisini verdi.

Hanzala gemisiyle dün akşam İsrail'in engellemesi sebebiyle iletişimin kesildiği ve son olarak Gazze'ye 349 deniz mili uzaklıkta olduğu aktarıldı.

İSRAİL, GEÇEN AY MADLEEN GEMİSİNE MÜDAHALE ETMİŞTİ

"Özgürlük Filosu Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bulunduğu 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran'da İsrail'in alıkoyduğu diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

HANZALA GEMİSİ

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

Daha sonra 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi verilmişti.



Gazze'de kıtlık son haftalarda daha da vahim bir boyuta ulaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, açlıktan kemikleri belirginleşen, baygınlık geçiren ve yürüyecek hali kalmayan insanlar dikkati çekiyor.