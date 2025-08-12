İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2025 Salı / 18 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7236
  • EURO
    47,3704
  • ALTIN
    4378.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı... ''Bir anne olarak dayanamıyorum''
Dünya

Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı... ''Bir anne olarak dayanamıyorum''

ABD'li şarkıcı Madonna, Gazze'deki çocukların yaşadığı insani krize dikkat çekerek, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya bölgeye gitme çağrısında bulundu.

AA12 Ağustos 2025 Salı 00:32 - Güncelleme:
Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı... ''Bir anne olarak dayanamıyorum''
ABONE OL

Madonna, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyaset değişim yaratamaz, yalnızca farkındalık değişim yaratabilir." ifadesini kullanarak mesajını Papa'ya ulaştırmak istediğini belirtti.

Papa'nın Gazze'ye girişine engel olunamayacağını belirten Madonna, Papa'ya hitaben "Lütfen çok geç olmadan Gazze'ye gidin ve ışığınızı çocuklara götürün. Bir anne olarak onların acı çekmesini izlemeye dayanamıyorum. Dünyanın çocukları hepimize aittir." ifadelerini kullandı.

Madonna, Gazze'de çatışmaların ortasında kalan çocuklara işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"İnsani yardım kapılarının tamamen açılması ve masum çocukların kurtarılması gerekiyor. Artık zaman kalmadı, lütfen gideceğinizi söyleyin."

Bugün oğlu Rocco'nun doğum günü olduğunu belirten Madonna, "Bir anne olarak ona verebileceğim en iyi hediye, çatışmaların ortasında kalan masum çocukları kurtarmak için herkesin elinden geleni yapmasını istemek." dedi.

Madonna, kimseyi suçlamadığını ve taraf tutmadığını vurgulayarak, yardım etmek isteyenleri merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) ve İsrailli "Kadınlar Barışı Başlatıyor" (Women Wage Peace) isimli sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmaya davet etti.

Şarkıcı Madonna, "Herkes acı çekiyor. Tek amacım, bu çocukların açlıktan ölmesini engellemek." ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.