Avustralya'nın İspanya Büyükelçiliğinde bomba alarmı asılsız çıktı
İspanya polisi, başkent Madrid'de bulunan 'Torre Espacio' isimli gökdelende 'bomba' olduğuna dair yapılan ihbarın asılsız olduğunu duyurdu.
- DHA
İspanya polisi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada `bomba´ ihbarı sonrası binadakilerin tahliye edilerek, güvenlik protokolünün uygulandığını ve sonuç olarak da incelemeler sonrası ihbarın asılsız çıktığını duyurdu.
Polis ayrıca, her şeyin tekrar normale döndüğünü belirtirken, ihbarın nerden yapıldığını da araştırdıklarını açıkladı.
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