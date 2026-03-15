Madrid'de siyasi fırtına! Arjantin lideri İspanya'yı hedef aldı

Aşırı sağın organizasyonuyla gerçekleştirilen başkent Madrid'deki forumun dün akşamki kapanış konuşmasını yapan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, spanya Başbakanı Pedro Sanchez'in "İspanya halkını temsil edemeyeceğini" savunarak, sosyalist lideri "Avrupa'nın ekonomik büyümesini engelleyen, tüm korkunç sorunları yaratmakla" suçladı.

Salonu dolduran aşırı sağcı sempatizanların Başbakan Sanchez'e yönelik hakaret içerikli sloganları ve alkışları eşliğinde konuşan Milei, Avrupa'daki sosyalistler hakkında "pis solcular" ifadesini kullanarak, "solcuların halkı psikopat yapmalarına izin verilmemesi gerektiğini" öne sürdü.

Milei, geçmiş yıllarda da İspanya Başbakanı Sanchez'e yönelik hakaret içerikli benzer ifadeler kullanmıştı.

Arjantin Devlet Başkanı, aşırı sağın organize ettiği Madrid Ekonomik Forumu'nun 2024'teki oturumunda Sanchez'i "haydut" olarak nitelemiş ve İspanya Başbakanı'nın eşini "yolsuzlukla" suçlamıştı.

Milei, İspanya'daki aşırı sağcı Vox Partisinin davetlisi olarak sıklıkla bu ülkeyi ziyaret etse de Başbakan Sanchez veya İspanya Kralı 6. Felipe ile resmi hiçbir ikili görüşmede bulunmuyor.

Aynı forumda İran'a yönelik saldırılarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump'ı öven Milei, "Trump'ın cesareti sayesinde sosyalizmin çöküşte olduğunu" iddia etti.

"Komünist ütopya işe yaramaz." diyen Milei, Arjantin'i yönetirken uyguladığı siyasi ve ekonomik sistem için "İnsanlara balık verip onları köleleştirmek yerine onlara balık tutmayı öğreterek bir noktada balık çiftliği kurmalarını sağlıyoruz." benzetmesini yaptı.