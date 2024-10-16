İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2024 Çarşamba / 13 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,152
  • EURO
    37,1409
  • ALTIN
    2935.4
  • BIST100
    8956.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Maduro, 10 Ocak 2025'te yemin edeceğini bildirdi
Dünya

Maduro, 10 Ocak 2025'te yemin edeceğini bildirdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 10 Ocak 2025'te devlet başkanı olarak yemin edeceğini duyurdu.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 22:37 - Güncelleme:
Maduro, 10 Ocak 2025'te yemin edeceğini bildirdi
ABONE OL

Başkent Caracas'ta silahlı kuvvetlere yeni atanan komutanlar için düzenlenen törene katılan Maduro, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maduro, 10 Ocak 2025'te Ulusal Mecliste (AN) bir yemin töreni yapılacağını belirterek, "Davet mektubunu aldım ve kazanan aday olarak Anayasa'da belirtilen şekilde yemin edeceğimi açıkça teyit etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Amacının demokrasiyi daha da güçlendirmek olduğunu vurgulayan Maduro, "Bizim projemiz doğrudan halkçı sosyalist demokrasidir. Ulusumuzun çıkarları için askeri gücümüzü ve halkın gücünü pekiştiriyoruz." diye konuştu.

Maduro, özel askeri üniformayla katıldığı törende, silahlı kuvvetlere yeni atanan komutanları tebrik etti.

Öte yandan, muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) kampanya sorumlusu Gustavo Silva, Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) Washington'daki genel merkezinde Maduro hükümetini hedef aldı.

Silva, Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimini PUD adayı Edmundo Gonzalez'in kazandığını savunarak, bunun "geri döndürülemez bir zafer" olduğunu belirtti.

Maduro'nun devlet başkanlığını tanımayacaklarını ve ellerindeki tutanaklara göre Gonzalez'in Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı olduğunu iddia etti.

- Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.