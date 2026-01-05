İSTANBUL 16°C / 10°C
Dünya

Maduro, ABD mahkemesine götürüldü: New York'tan ilk görüntüler

ABD'nin askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu taşıyan konvoyun, New York'un Brooklyn bölgesindeki gözaltı merkezinden ayrılırken görüldüğü belirtildi.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 15:20 - Güncelleme:
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü: New York'tan ilk görüntüler
CNN'in haberine göre, Maduro'yu taşıyan konvoy, kısa süre önce Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nden ayrıldı.

Maduro, kısa süre sonra bir helikopterle Manhattan'daki helikopter pistine getirildi.

Daha sonra ise Maduro ve eşi Cilia Flores'in içinde bulunduğu araç Manhattan'daki mahkeme binasına ulaştı.

Maduro'nun günün ilerleyen saatlerinde New York'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

- NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

