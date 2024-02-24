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Dünya

Maduro, Bakan Fidan ile görüşmesini ''harika'' olarak değerlendirdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, 'Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı.' ifadesini kullandı.

AA24 Şubat 2024 Cumartesi 05:55 - Güncelleme:
Maduro, Bakan Fidan ile görüşmesini ''harika'' olarak değerlendirdi
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Maduro, sosyal medya hesabı X'ten Bakan Fidan ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı. Kardeş halk Türkiye ile sıkı bir çalışma gündemi, somut anlaşmalar ve haklarımızın ortak refahı için başarılarla dolu güçlü bir dostluğu pekiştiriyoruz. Bu yola birlikte devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te yapılan görüşmeye, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da katıldı.

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