Maduro darbecileri yargılayacak

Venezuela’da Maduro iktidarını devirmek adına CIA’den aldığı talimatla önceki sabah darbe girişimi başlatan kukla muhalif lider Juan Guaido’nun kaos planı çöktü. La Carlota Üssü’nü işgal eden Guaido destekçisi askerlerin kalkışması bastırılırken, ülkenin seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro darbecilerden hesap sorma sözü verdi.

KATLİAM PLANLADILAR

Başkent Caracas’taki başkanlık sarayı Miraflores’te Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello ile bir araya gelerek, ‘Ulusa Sesleniş’ konuşması yapan Maduro, sadakati için Venezuela ordusu ve halka teşekkür etti. “Bu durumdan yararlı çıkan kim? Bu tip durumlarda kim ellerini ovuşturuyor?” diye soran Maduro, ordunun bilerek yüksek sayıda askerle kalkışmaya müdahale etmediğini vurguladı ve “Biz meydana gelecek karışıklığı düşündük. Ya orada 100-200 kişinin öldüğü bir felaket olsaydı?” ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminin cezasız kalmayacağını kaydeden Maduro, “Bu iş için özel 3 ulusal savcı atadım. Onlar şu an bu olaya karışan herkesi sorguluyor. Anayasa ve toplum huzurunu hedef almaktan yargılanacaklar” diye konuştu.