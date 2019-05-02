Maduro darbecileri yargılayacak
ABD’den aldığı talimatla Venezuela’da askeri kalkışma başlatan kukla muhalif lider Guaido’nun kaos planı bastırıldı. Ülkenin seçilmiş Başkanı Maduro, saldırının cezasız kalmayacağını belirterek darbecileri yargılayacağını söyledi.
Venezuela’da Maduro iktidarını devirmek adına CIA’den aldığı talimatla önceki sabah darbe girişimi başlatan kukla muhalif lider Juan Guaido’nun kaos planı çöktü. La Carlota Üssü’nü işgal eden Guaido destekçisi askerlerin kalkışması bastırılırken, ülkenin seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro darbecilerden hesap sorma sözü verdi.
KATLİAM PLANLADILAR
Başkent Caracas’taki başkanlık sarayı Miraflores’te Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello ile bir araya gelerek, ‘Ulusa Sesleniş’ konuşması yapan Maduro, sadakati için Venezuela ordusu ve halka teşekkür etti. “Bu durumdan yararlı çıkan kim? Bu tip durumlarda kim ellerini ovuşturuyor?” diye soran Maduro, ordunun bilerek yüksek sayıda askerle kalkışmaya müdahale etmediğini vurguladı ve “Biz meydana gelecek karışıklığı düşündük. Ya orada 100-200 kişinin öldüğü bir felaket olsaydı?” ifadelerini kullandı.
Darbe girişiminin cezasız kalmayacağını kaydeden Maduro, “Bu iş için özel 3 ulusal savcı atadım. Onlar şu an bu olaya karışan herkesi sorguluyor. Anayasa ve toplum huzurunu hedef almaktan yargılanacaklar” diye konuştu.
ABD’den Venezuela’yı işgal tehdidi
Venezuela’da seçilmiş Başkan Nicolas Maduro’ya yönelik darbe planının baş aktörü olan ABD, kalkışması başarısız olunca işgal seçeneğini gündemine aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Barışçıl geçişi tercih ederiz, ancak gereken buysa askeri müdahale de ihtimal dahilinde” diye konuştu. Öte yandan ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD ordusunun Venezuela’ya müdahale planının hazır olduğunu duyurdu: Beklenmedik bir durumun ortaya çıkabileceği bir durum olmaması için teferruatlı plan yaptık.
‘KANDIRILDIK’ İTİRAFI
Maduro ayrıca, çatışmaların çıktığı yere götürülen askerlerin yüzde 80’inin kandırıldığını söyledi. Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de Maduro’yu destekleyen darbecilerin itiraf görüntülerini paylaştı. Videoda yakalanan askerlerin “Bir çavuş geldi ve bizi Miraflores’teki özel bir görev için götüreceğini söyledi. Çavuşun adı Sanchez’di. Kabul etmediğimizde bize silah doğrulttu” ifadelerini kullandığı görüldü.
69 YARALI, 25 FİRAR
Kalkışmanın bilançosu da belli oldu. Kukla muhalif Guaido önderliğinde başlatılan askeri darbe girişiminde güvenlik güçleri ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda 41’i plastik mermiyle, 2’si gerçek mermiyle olmak üzere toplam 69 kişinin yaralandığı bildirildi. Kalkışmaya katılan askıerlerden 25’inin ise Brezilya’nın Caracas Büyükelçiliği’ne sığındığı ifade edildi.
Venezuela’da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda sokağa çıkan yüz binler, Miraflores Sarayı önünde toplanarak Başkan Maduro ve ülkelerine sahip çıktı.
Şili’den kukla muhalife ret
CIA destekli kukla muhalif lider Juan Guaido’nun ilk iş olarak ev hapsinden kaçırdığı askeri kalkışmanın liderlerinden Leopoldo Lopez, darbenin bastırılmasının arından Şili’nin Caracas Büyükelçiliği’nde yaptığı sığınma başvurusundan ret yanıtı aldı. Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lopez ve ailesinin kendilerinden sonra İspanya’nın Caracas Büyükelçiliği’ne gittiğini duyurdu. Madrid ise Lopez’in sığınma istemediğini dile getirdi.
Başkan Trump Küba’yı suçladı
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’daki son duruma ilişkin Küba yönetimini hedef aldı. Twitter’dan açıklama yapan Trump, “Eğer Küba askerleri, Venezuela’da ölümlere sebep olma amacı güden tüm operasyonlarını derhal sonlandırmazsa, en üst düzeyde yaptırımlarla ve kapsamlı bir ambargo Küba adasına uygulanacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
‘Yine başarısız oldun Donald’
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ABD’nin Venezuela’daki hükümeti devirme amacına bir kez daha ulaşamadığını belirtti. Morales, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Yine başarısız oldun Donald. Venezuela halkı, egemenliğine sahip çıktı” dedi.
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