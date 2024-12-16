Ülkesinde yapılan Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak-Halkın Ticaret Anlaşması (ALBA-TCP) 24. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuşan Maduro, Filistin'e tam destek verdiklerini belirtti.

Maduro, "ALBA-TCP Zirvesi bir gün Filistin'de düzenlenecek, buna inanıyorum. Bu zirveyi Filistin'de Kudüs'te gerçekleştireceğiz. İnşallah, inşallah bunu herkes görecek. Kudüs yeniden tüm etnik grupların barış içinde bir arada yaşadığı kutsal bir kent olacak. Kudüs, siyonist, emperyalist ve savaş çığırtkanlarının şehri olmayacak." diye konuştu.

Filistin davasının savunulması için Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'a seslenen Maduro, "İnsan hakları için Filistin için, bağımsızlık ve barış için sesini yükselt. Aynı şekilde Müslüman kardeşlerime sesleniyorum. Tarihi ve bölünmez bir ittifak kuralım. Hristiyan, Katolik ve tüm dünya halkları Filistin'e hak ettiği zaferi taşımalı. Tekrar ediyorum, Filistin davası insanlığın en haklı davasıdır." ifadelerini kullandı.

Maduro, işgal altındaki Filistin topraklarının gasbedildiğini, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 45 bini aşkın kişinini katledildiğini vurgulayarak, uluslararası toplumu, işlenen soykırıma sessiz kalmakla suçladı.

Zirve kapsamında, devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştiren Maduro, El-Maliki ile de bir araya gelerek, ülkesinin Filistin'e güçlü desteğini yineledi.

- FİLİSTİN, ALBA-TCP ZİRVESİ'NE DAİMİ ÜLKE OLARAK KABUL EDİLDİ

ALBA-TCP Zirvesi'ne katılan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Maduro'nun sözlerini alkışlayarak teşekkür etti.

Öte yandan zirvede yapılan oylama sonucu Filistin, ALBA-TCP Zirvesi'ne daimi üye olarak kabul edildi ve kardeş ülke kategorisine alındı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de konuşmalarında, Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ve İsrail'in Gazze saldırılarını "sert" şekilde kınadıklarını bildirdi.

FİLİSTİN DIŞİŞLERİ BAKANI EL-MALİKİ, ÜLKESİNE DESTEK VEREN ALBA-TCP ZİRVESİ KATILIMCILARINA TEŞEKKÜR ETTİ

El-Maliki, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenlenen Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak-Halkın Ticaret Anlaşması (ALBA-TCP) 24. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

ALBA-TCP Zirvesi'nin önemine değinen El-Maliki, "Bu ittifak, emperyalizme meydan okuma kararlılığının ve kolektif çabanın gücünün canlı bir kanıtıdır. Aynı zamanda, daha eşitlikçi ve adil bir dünya düzenini teşvik etmektedir. ALBA üyeleri, ulusları egemenlikleri ve onurları için nasıl mücadele ettilerse Filistinliler de evrensel haklarını inkar eden bir işgale karşı direnmeye devam ediyor." dedi.

İsrail'in saldırılarını kınayan ve ülkesine destek açıklamasında bulunan zirve katılımcılarına teşekkür eden El-Maliki, "Sivillere yönelik kasıtlı saldırılar, insani yardımların engellenmesi ve ayrım gözetmeden güç kullanımı, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'ne göre savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamına girmektedir." ifadesini kullandı.

El-Maliki, Gazze Şeridi başta olmak üzere Batı Şeria'da büyük bir abluka ile karşı karşıya olduklarını ve uluslararası toplumun İsrail'in ihlallerine karşı harekete geçmekte yetersiz kaldığını belirtti.

İsrail askerlerinin operasyonlarını yoğunlaştırdığını zirvedekilere anlatan El-Maliki, "Batı Şeria'daki durum da daha az ciddi değil. Filistinlilerin mülklerini kundaklayan ve tarım arazilerini tahrip eden yerleşimciler, sistematik terör eylemlerine imza atıyor. Bu eylemler tüm bölgenin istikrarını tehlikeye atıyor." dedi.

Dışişleri Bakanı El-Maliki, Filistin davasını her daim savunan ülkelere teşekkür ederek, "ALBA ülkeleri sadece kınama yapmakla kalmamış, dayanışmalarını somut eylemlerle göstermiştir. Venezuela, Bolivya, Nikaragua ve Küba gibi ülkeler İsrail ile diplomatik ilişki kurmayı reddederek cesur bir adım atmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Zirveye, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ve Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega başta olmak üzere çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanı katıldı.