Dünya

Maduro duyurdu: Özel bir harekat başlıyor

Venezuela lideri Maduro, iç güvenliği daha da güçlendireceklerini duyurdu. Maduro, 'Bugün, ülkenin 24 eyaletinde ve başkent Karakas'ta iç güvenliğimizi daha da güçlendirecek özel bir harekat başlıyor.' dedi.

14 Ağustos 2025 Perşembe 07:15
Maduro duyurdu: Özel bir harekat başlıyor
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki tüm eyaletlerde güvenliği daha da güçlendirmeyi amaçlayan yeni önlemleri devreye aldıklarını belirtti.

Başkent Karakas'ta düzenlenen ve devlet televizyonu VTV'den canlı yayımlanan resmi bir etkinlikte konuşan Maduro, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede "yeni bir aşamaya" geçtiklerini söyledi.

Maduro, aldıkları yeni önlemlerin Venezuela'da barış ve istikrarı sağlama çabalarının bir parçası olduğunu belirterek, "Bugün, ülkenin 24 eyaletinde ve başkent Karakas'ta iç güvenliğimizi daha da güçlendirecek özel bir harekat başlıyor." ifadesini kullandı.

Halk ve güvenlik güçlerinin sahada entegre olmasının önemine değinen Maduro, "Sürekli eylem planlarıyla, yaşamın ve toplulukların korunması; huzur, barış ve her türlü suçla mücadelede somut bir halk-ordu işbirliği gereklidir." dedi.

Öte yandan, ülkedeki yabancı büyükelçilikler ve diplomatik misyon temsilcileriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgede "ciddi bir askeri tehdit" oluşturduğunu öne sürdü.

Gil, Washington'un "Venezuelalı sağcı faşist müttefikleri" aracılığıyla ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını belirterek, uluslararası topluma bu girişimleri kınama çağrısında bulundu.

ABD'den Maduro kararı: Başına koyulan ödül iki katına çıkarıldı

Maduro tarafını seçti

Maduro: ABD barışın başlıca düşmanıdır

