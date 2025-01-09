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Dünya

Maduro duyurdu: Yakalanan yabancı paralı askerlerin arasında FBI mensubu var

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 'terörist eylemler' gerçekleştirmeyi planladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 yabancı paralı askerden birinin, Federal Soruşturma Bürosunda (FBI) üst düzey yetkili olduğunu açıkladı.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 11:28 - Güncelleme:
Maduro duyurdu: Yakalanan yabancı paralı askerlerin arasında FBI mensubu var
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Devlet Başkanı Maduro, "terörist eylemler" gerçekleştirmeyi planladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 yabancı paralı askerlere ilişkin konuştu.

Maduro, gözaltına alınan 2 ABD vatandaşı paralı askerden birinin FBI'da üst düzey yetkili, diğerinin ise ordu mensubu olduğunu belirtti.

Başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda askerlerin yemin törenine katılan Maduro, yarın düzenlenecek yemin töreni öncesinde, terörist eylemler planlayan 7 yabancı paralı askerin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Maduro, söz konusu askerlerin 2'sinin ABD'li, 2'sinin Kolombiyalı ve 3'ünün Ukraynalı olduğunu belirtmişti.

  • Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  • Nicolas Maduro

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