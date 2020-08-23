İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2020 Pazar / 4 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,341
  • EURO
    8,6419
  • ALTIN
    457.818
  • BIST100
    1109.88
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Maduro, İran'dan füze almanın 'iyi bir fikir' olduğunu söyleyerek Kolombiyalı liderle alay etti
Dünya

Maduro, İran'dan füze almanın 'iyi bir fikir' olduğunu söyleyerek Kolombiyalı liderle alay etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro , Kolombiya'nın iddiasına cevaben İran'dan füze almanın 'iyi bir fikir' olduğunu söyledi. Konuyla ilgili televizyonda konuşan Maduro, '(İran'dan füze almak) Bu benim hiç aklıma gelmemişti' diyerek Savunma Bakanı Vladimir Padrino'dan bu planı bir sır olarak saklamasını isteğini söyleyerek Kolombiya'nın açıklamasıyla alay etti.

23 Ağustos 2020 Pazar 12:11 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 12:21
ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 'Uluslararası enformasyon ajanslarının bilgileri, Maduro'nun İran'dan orta ve uzun menzilli füze satın alma yönünde bir çabasının olduğunu gösteriyor' şeklinde iddiada bulunmuştu.

Konuyla ilgili televizyonda konuşan Maduro, "(İran'dan füze almak) Bu benim hiç aklıma gelmemişti" diyerek Savunma Bakanı Vladimir Padrino'dan bu planı bir sır olarak saklamasını isteğini söyleyerek Kolombiya'nın açıklamasıyla alay etti.

Son aylarda İran, ABD'nin karşı çıkmasına rağmen Venezuela'ya petrol satmış, tankerlerle petrolü Karakas'a ulaştırmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle enflasyonun rekor seviyelere çıktığı Venezuela'da temel gıda ve ilaç ithalatının çok zor yapıldığı bu dönemde Maduro'nun İran'dan silah alma ihtimali düşük görülüyor.

Venezuela ve Kolombiya arasında ilişkiler geçen yıldan itibaren gerginleşirken, bu durum aynı zamanda iki ülke arsında siyasi buhrana dönüştü.

Kolombiya, Venezuela'da ABD yanlısı muhaliflere destek veriyor ve Venezuela'nın içişlerine müdahale ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.