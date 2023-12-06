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Dünya

Maduro, komşu ile ihtilaflı olunan bölgeyi ülkesinin haritasına dahil etti: Talimat verdim

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 'ihtilaflı Esequibo bölgesini' Venezuela'nın yeni haritasına dahil etti. Maduro verdiği talimatlara ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 07:50 - Güncelleme:
Maduro, komşu ile ihtilaflı olunan bölgeyi ülkesinin haritasına dahil etti: Talimat verdim
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, komşu ülke Guyana ile ihtilaflı olunan Esequibo bölgesini Venezuela'nın yeni haritasına dahil etti.

Sosyal medya hesabından Venezuela'nın yeni haritasını paylaşan Maduro, "Guyana Esequibo'muzun derhal yeni Venezuela haritasına dahil edilerek basılmasını ve ülkedeki bütün okullara, liselere, topluluk konseylerine, kamu kurumlarına, üniversitelere ve tüm evlere götürülmesi talimatını verdim." ifadesini kullandı.

Venezuela halkı, 3 Aralık'ta düzenlenen Dayanışma Referandumu'nda yüzde 96 evet oyu vererek komşu ülke Guyana ile ihtilaflı olunan Esequibo bölgesine ilişkin hükümete "tam" destek vermişti.

- ESEQUİBO UYUŞMAZLIĞI

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak 1966'da Guyana'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu sınırı tanımaması iki ülke arasında anlaşmazlığa neden olmuştu.

Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu biliniyor.

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