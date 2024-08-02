İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2024 Cuma / 27 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1675
  • EURO
    35,867
  • ALTIN
    2622.67
  • BIST100
    10798.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Maduro: Korkaklar gibi kaçmak yerine, başsavcılığın önüne çıkıp yüzünüzü gösterin
Dünya

Maduro: Korkaklar gibi kaçmak yerine, başsavcılığın önüne çıkıp yüzünüzü gösterin

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhaliflerin suç teşkil eden eylemlere giriştiğini söyledi. Maduro, devlet başkanı adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado'nun sokakları kışkırttığını belirterek, 'Korkaklar gibi kaçmak ve suç gruplarına ayaklanma çağrısı yapmak yerine, başsavcılığın önüne çıkıp yüzlerini göstermeliler.' ifadesini kullandı.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 07:26 - Güncelleme:
Maduro: Korkaklar gibi kaçmak yerine, başsavcılığın önüne çıkıp yüzünüzü gösterin
ABONE OL

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetin ülkede suç teşkil eden eylemlerde bulunduğunu belirtti.

Ulusal basında çıkan habere göre, başkent Caracas'ta gazetecilere açıklamada bulunan Maduro, devlet başkanı adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado'ya tepki gösterdi.

Ülkede devam eden protestolara dikkati çeken Maduro, "Bir vatandaş olarak bana fikrimi soracak olursanız, size bu insanların (Gonzalez ve Machado'yu kastederek) sebep oldukları suçlar nedeniyle parmaklıklar ardında olması gerektiğini söylerim. Venezuela'da adaletin sağlanması gerektiğini ifade ederim." dedi.

Maduro, Gonzalez ve Machado'nun sokakları kışkırttığını belirterek, "Korkaklar gibi kaçmak ve suç gruplarına ayaklanma çağrısı yapmak yerine, başsavcılığın önüne çıkıp yüzlerini göstermeliler." ifadesini kullandı.

- VENEZUELA'DAKİ SEÇİMLER

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimleri düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda şimdiye kadar biri asker 17 kişi hayatını kaybetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.