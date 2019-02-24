İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3215
  • 6,037
  • 227.249
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Maduro kullandığı araçla Caracas'ı gezip ABD'ye mesaj verdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kullandığı araçla Caracas sokaklarını gezerek, 'Bugün devrime destek vermek için sokağa çıkan ve Donald Trump'tan Venezuela'dan ellerini çekmesini isteyen New York halkına, Caracas'tan teşekkürlerimi gönderiyorum.' mesajı verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Maduro, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, eşi Cilia Flores ile birlikte kendi kullandığı araçla devlet başkanlığı sarayı Miraflores'ten çıkıp Caracas sokaklarını gezerek, halkın durumunun nasıl olduğunu görmek istediğini belirtiyor.

Halkın, devrimi, ticari faaliyetleri ve kendi hayatını savunmak için sokakta olduğunu vurgulayan Maduro, "Ben de her zaman halkın yanındayım." ifadesini paylaşıyor.

Maduro, videoda ayrıca "Bugün devrime destek vermek için sokağa çıkan ve Donald Trump'tan Venezuela'dan ellerini çekmesini isteyen New York halkına, Caracas'tan teşekkürlerimi gönderiyorum." mesajı veriyor.

"CARACAS SAKİN, SESSİZ"

Maduro, yazılı mesajında ise "Caracas sokaklarında dolaşıyorum; sakin, sessiz. New York halkına Venezuela ile sokaklarda gösterdikleri dayanışma için selamlarımı gönderiyorum. Barış kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'da muhalefet, ülkeye "insani yardım" girişi sağlamak için 23 Şubat tarihini seçerken, Kolombiya ve Brezilya sınırında güvenlik güçleri ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

 

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelereken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Alanya´da telef olmuş binlerce balık sahile vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Guaido'dan dünyaya 'darbe' teklifi: Bütün seçenekleri düşünün

Guaido'dan dünyaya 'darbe' teklifi: Bütün seçenekleri düşünün

Metropolleri kana bulayacaklardı: Kıskıvrak yakalandılar

Metropolleri kana bulayacaklardı: Kıskıvrak yakalandılar

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Venezuela sınırında tehlikeli çatışma

Venezuela sınırında tehlikeli çatışma

Gezi provokatörlerinin ihanet görüşmeleri ortaya çıktı

Gezi provokatörlerinin ihanet görüşmeleri ortaya çıktı

Kolombiya Maduro'nun kararını tanımadı

Kolombiya Maduro'nun kararını tanımadı

Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme

Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme

Türk doktorları literatüre girdi: Dünyada bir ilki başardılar

Türk doktorları literatüre girdi: Dünyada bir ilki başardılar
 

POPÜLER HABERLER

´Fırat’ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli geri dönecek´

´Fırat’ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli geri dönecek´

Unutulmaz Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri

Unutulmaz Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri

UEFA'nın Türk kulüplerine vereceği para!

UEFA'nın Türk kulüplerine vereceği para!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA