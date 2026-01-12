Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Papa 14. Leo'nun bugün kabul ettiği isimler arasında Machado'nun da olduğu belirtildi.

Papa ve Machado'nun görüşmesine ilişkin fotoğraflar, Vatikan'ın resmi yayın organı "Vatican News"ta da yer alırken, taraflardan ikilinin görüşmesiyle alakalı detaylı açıklama yapılmadı.

Machado'nun lideri olduğu "Vente Venezuela" partisinin, ABD'li X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Machado'nun Papa'ya, Venezuela'daki tüm siyasi tutuklularının serbest bırakılması konusunu gündeme getirdiği ifade edildi.

İtalyan ve Vatikan basınında çıkan haberlerde de Papa ile Machado'nun, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenlediği saldırı ve burada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i ülke dışına çıkarmasından 10 gün sonra gerçekleştiğine işaret edildi.

Bu arada, Machado'nun adının, Papa'nın günlük olarak duyurulan kabul programında ismi geçmediği ancak daha sonra kabuller arasında yer aldığı dikkati çekti.

ABD'li ilk papa olan Papa 14. Leo, Maduro'nun alıkonulmasıyla sonuçlanan ABD askeri müdahalesi sonrasında birkaç kez Venezuela'daki gelişmelere değinmişti.

Papa 14. Leo, 4 Ocak'taki geleneksel pazar duası sırasında, "Sevgili Venezuela halkının iyiliği her türlü diğer düşüncenin üzerinde tutulmalı ve şiddetin aşılmasına, ülkenin egemenliğini garanti altına alarak adalet ve barış yollarına girilmesine yardımcı olmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

Papa, 9 Ocak'ta da yeni yıl dolayısıyla Vatikan'a akredite kordiplomatik temsilcilere yaptığı hitabında, "Venezuela halkının iradesine saygı gösterilmesi" ve "her bireyin sivil haklarının korunması ile istikrar ve uyum içinde bir geleceğin inşası için çaba gösterilmesi" çağrısında bulunmuştu.

VENEZUELA'DA NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.

2025 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ ALAN MACHADO, NETANYAHU DESTEKÇİLİĞİYLE BİLİNİYOR

İki yılı aşkın süredir Gazze'de soykırım yapan soykırımcı İsrail'e destek veren Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado'nun 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesi, tepkilere yol açmıştı.

Machado, Ekim 2023'ten itibaren soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım sürecinde Tel Aviv yönetimine desteğini dile getirmişti.

Ödülü aldıktan sonra Machado, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak İsrail'in 67 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan Gazze saldırıları sırasında aldığı "kesin kararlardan" dolayı tebrik etmişti.