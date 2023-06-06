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Dünya

Maduro, Prens Bin Selman ile bir araya geldi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü.

AA6 Haziran 2023 Salı 09:04 - Güncelleme:
Maduro, Prens Bin Selman ile bir araya geldi
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile ikili ilişkiler ve ilişkileri geliştirmenin yollarını ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Maduro, Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaret kapsamında Veliaht Prens Bin Selman ile Cidde'deki Selam Sarayı'nda bir araya geldi.

İki lider görüşmede, ikili ilişkiler, ilişkileri geliştirmenin yolları ve ortak öneme sahip çeşitli konuları değerlendirdi.

Görüşmeye Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile iki ülkeden çok sayıda bakan da eşlik etti.

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