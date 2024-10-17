İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2024 Perşembe / 14 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2149
  • EURO
    37,2293
  • ALTIN
    2945.1
  • BIST100
    8956.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Maduro: Sizinle paylaşacak bir sırrım var

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalif lider Maria Corina Machado'nun İspanya'ya kaçtığını iddia etti. Maduro, 'Sizinle paylaşacak bir sırrım var ama bilmiyorum sır tutmayı biliyor musunuz? Dedikoduyu kim sever? O, İspanya'ya kaçtı. Lütfen kimseye bundan bahsetmeyin.' ifadelerini kullandı.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 07:29 - Güncelleme:
Maduro: Sizinle paylaşacak bir sırrım var
ABONE OL

Özel bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulunan Maduro, ismini vermeden Machado'nun ülkeyi terk ettiğini öne sürdü.

Maduro, "Sizinle paylaşacak bir sırrım var ama bilmiyorum sır tutmayı biliyor musunuz? Dedikoduyu kim sever? O, İspanya'ya kaçtı. Lütfen kimseye bundan bahsetmeyin." ifadelerini kullandı.

Machado'nun ülkeyi terk nasıl ettiğine ilişkin detay vermeyen Maduro, "Kimseye söylemeyin, ülkeyi terk etti. Kaynaklarım bana kaçtığını söylüyor. Onlar korkak. Nefret ve hoşgörüsüzlük mesajları vermede iyiler ama o bavullarını topladı ve gitti." diye konuştu.

- MUHALİF LİDER MACHADO İDDİALARI REDDETTİ

Özel bir televizyona konuşan Machado ise Venezuela'da olduğunu belirterek, "Venezuelalılar benim burada olduğumu zaten biliyor, Nicolas Maduro da biliyor. Asıl mesele şu, nerede olduğumu öğrenmek için yanıp tutuşuyorlar ama onlara bu zevki tattırmayacağım. Buradayım ve sonuna kadar mücadele edeceğim." dedi.

- MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMIŞTI

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.